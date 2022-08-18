МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Продажи увлажнителей воздуха выросли в Москве за последние 10 дней на 58%, мобильных кондиционеров — на 36% на фоне жаркой погоды и смога, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ситилинка". Московский главк МЧС прокомментировал жалобы жителей на запах гари в городе

"За последние полторы недели мы наблюдаем увеличение спроса в Москве на климатическую технику. Так, продажи увлажнителей воздуха в штуках выросли на 58% с 8 по 17 августа по отношению к периоду с 28 июля по 6 августа. Продажи мобильных кондиционеров в указанный период выросли на 36%, а воздухоочистителей на 14%", — говорится в сообщении.

"Высокий спрос на данные категории связан с жаркой погодой, московский смог также может оказывать влияние на продажи в последние дни", — добавили в пресс-службе.

В среду временно исполняющий обязанности рязанского губернатора Павел Малков информировал, что в области действует пять очагов природных пожаров, в Спасском и Клепиковском районах введен режим ЧС. Утром в четверг он сообщил, что сохраняется три очага общей площадью 181 гектар. В Рязани наблюдается смог и запах гари, они также вчера достигли южных районов Москвы, сегодня смог наблюдается уже в центре столицы.