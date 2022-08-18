МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Российские туроператоры сообщили о снижении цен на путевки в Таиланд на 15-30% благодаря блочной перевозке, а также отметили рост продаж на 50% за последнюю неделю, рассказали РИА Новости представители отрасли. Эксперт выяснил, зачем российские туристы едут в Белоруссию

Туроператор "Русский Экспресс" анонсировал полетную программу на остров Пхукет с ежедневными вылетами. В компании пояснили, что одним из главных преимуществ такого перелета станет более низкая стоимость туров. "Блочные билеты авиакомпании Etihad (со стыковкой в Абу-Даби — ред.) в зависимости от дат обойдутся до 30% дешевле, чем у других перевозчиков. Это позволит сделать туры более интересными по стоимости, экономия на турпакете может составить 30-50 тысяч рублей", – сказали в компании.

Блоки мест в Таиланд есть и у туроператора Fun&Sun на рейсах авиакомпании "Скат", но со стыковкой в Казахстане. "Помимо туров на регулярных рейсах "Аэрофлота", Emirates, Etihad Airways, Qatar Airways, мы предлагаем туры с перелетом на Пхукет через Алматы дважды в неделю. Стоимость билета фиксированная, так как мы взяли гарантированный блок мест. Цены туров на "Скат" стартуют от 85 тысяч рублей, они на 15-20% выгоднее, чем на регулярной перевозке", — рассказали в туроператоре.

Там добавили, что в планах у них расширение блочной перевозки на Пхукет через Алматы до четырех рейсов в неделю. Рассматривает возможность приобретения блоков мест в Таиланд и туроператор Tez Tour, но на рейсах авиакомпании "Аэрофлот". "С авиаперевозчиком ведутся переговоры и проводится оценка экономической целесообразности. В настоящий момент клиентам доступны туры на базе прямых и стыковочных рейсов различных авиакомпаний", — указали в компании. Российские туроператоры заявили о росте продаж путевок в Азербайджан

В свою очередь, в Fun&Sun отметили рост спроса и продаж туров в Таиланд из России. "В последние дни мы отмечаем взрывной спрос на направлении. Продажи ежедневно растут на 20-30%. За последнюю неделю они и вовсе увеличились на 50% по сравнению с предыдущей", — указали в туроператоре.

"Мы рассчитываем на стабильно высокий спрос в течение всего сезона. Заявок много. Бронируют в основном качественные отели четырех и пяти звезд, самая популярная продолжительность туров, как и раньше, 10-14 ночей. Сейчас на Пхукете все работает, открыты кафе, рестораны, магазины. Экскурсии проводятся в полном объеме. Никаких ограничений нет", – добавляют в "Русском Экспрессе".