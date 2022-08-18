КАЛИНИНГРАД, 18 авг — ПРАЙМ. Общий объём интернет-торговли в России к концу года, если продолжится тенденция первого полугодия, может обновить исторический максимум и составить 4,6 триллиона рублей, заявил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Ритейлеры зафиксировали рост продаж китайских смартфонов в России

"Если так пойдёт и дальше, то я уверен, что к концу года увидим цифру (общего объема интернет-торговли — ред.) в 4,6 триллиона. Это будет новый исторический максимум, мы на него нацелены", — сказал он в ходе форума "Дни ритейла на Балтике".

Он также отметил, что за последний несколько лет рост электронной торговли значительно ускорился. Так, например, согласно ранее опубликованным данным, объем интернет-торговли в первом полугодии текущего года составил 2,3 триллиона рублей, увеличившись на 43% в годовом выражении.

Кроме того, по словам Соколова, в сфере электронной торговли уже больше 60% продаж идут через мобильные приложения. "Таких смартфонов в России уже больше 80 триллионов, то есть, потенциально это аудитория, которая может совершать покупки, не предпринимая никаких усилий", — заключил он.