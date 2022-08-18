МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торгов четверга двигается без ярко выраженного направления и символически растет на 0,01% по индексу Мосбиржи, следует из данных торговой площадки и комментариев аналитиков.

Индекс Мосбиржи к 16.18 мск растет на 0,01%, до 2188,7 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,02%, до 1159,41 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время теряет 1,26 рубля, до 59,49 рубля, евро — 1,47 рубля, до 60,19 рубля.

"Мировые рынки после нашего открытия совершили рывок вверх, нефтяные цены также показали активный рост. Однако у нас пока не наблюдается особого энтузиазма, вероятно, многие в конце рабочей недели предпочитают фиксировать прибыль, опасаясь реализации каких-либо рисков на выходных", — поясняет Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,8% — до 95,34 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Анна Буйлакова из "ФГ Финам" отмечает, что немного подросшая нефть поддерживает котировки нефтегазовых гигантов: бумаги "Газпрома" прибавляют 0,41%, "Лукойла" — 0,51%.

"Лучше рынка сегодня выглядят акции "Русала", которые растут на 1,96%. Совет директоров компании рассмотрит вопрос о выплате промежуточных дивидендов в конце месяца", — замечает София Кирсанова из УК "Первая".

Также в лидеры роста котировок вошли акции ИСКЧ (+7,76%), "Акрона" (+2,42%), "Самолета" (+1,33%), "Магнита" (+1,12%), Сбербанка (+0,99%).

В лидерах снижения котировок — акции "СПБ Биржи" (-4,85%), "М.Видео" (-2,31%), "Совкомфлота" (-1,76%), "Норникеля" (-1,63%), ММК (-1,59%), расписки HeadHunter (-5,01%), "О'Кей" (-2,48%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"До конца торговой сессии драйверами, вероятно, могут послужить колебания курсов валют, динамика сырьевых товаров и корпоративные новости по результатам деятельности и дивидендам", — полагает Буйлакова.

Бабин полагает, что ближайшая поддержка у индекса Мосбиржи находится в области незакрытого гэпа 2166-2168 пунктов, образовавшегося на старте сессии вторника. Если внешний фон ухудшится, то возможно до конца недели проверить на прочность эту поддержку.

"На наш взгляд, до конца дня сохранится смешанная динамика. Ориентир по закрытию индекса Мосбиржи сегодня составляет 2150-2200 пунктов, по индексу РТС 1100-1170 пунктов", — прогнозирует Кирсанова.