МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Несоблюдение требований к маркировке товаров некоторыми игроками рынка онлайн-ретейла приводит к развитию недобросовестной конкуренции, за такие действия должна быть предусмотрена ответственность. Об этом заявил управляющий директор компании Ozon Сергей Беляков.

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Товары со склада Decathlon стали доступны для заказа на Ozon

"Есть законодательство, которое установило обязательные требования. Обязательные требования не предполагают творческого отношения: выполнять их или нет. Если кто-то из игроков рынка считает, что он их может не выполнять, это формирует очень высокие конкурентные преимущества, но это недобросовестная конкуренция", — сказал бизнесмен на форуме "Дни ретейла на Балтике".

По его словам, регулятор мог бы ввести "меры ответственности, которые бы уравнивали условия для всех". В противном случае, подчеркнул Беляков, пострадают покупатели, которые должны быть защищены от контрафактной продукции.

Ранее в августе премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому маркетплейсы с 1 марта будут нести ответственность за продажу контрафакта или непромаркированной продукции. До этого, в начале июля, замглавы департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский заявил, что Wildberries становится каналом сбыта контрафакта в России.

После Минпромторг провел заседание рабочей группы по вопросу торговли контрафактом, пригласив на него представителей Wildberries, и рекомендовал маркетплейсу принять меры для борьбы с появлением в продаже контрафактных товаров. Кроме того, комиссии по созданию условий саморегулирования в электронной торговле было поручено проанализировать предложения о совершенствовании действующего законодательства в области интернет-торговли и представить в госкомиссию по антиконтрафакту предложения о целесообразности их реализации.