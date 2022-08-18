МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Несоблюдение требований к маркировке товаров некоторыми игроками рынка онлайн-ретейла приводит к развитию недобросовестной конкуренции, за такие действия должна быть предусмотрена ответственность. Об этом заявил управляющий директор компании Ozon Сергей Беляков. Товары со склада Decathlon стали доступны для заказа на Ozon

"Есть законодательство, которое установило обязательные требования. Обязательные требования не предполагают творческого отношения: выполнять их или нет. Если кто-то из игроков рынка считает, что он их может не выполнять, это формирует очень высокие конкурентные преимущества, но это недобросовестная конкуренция", — сказал бизнесмен на форуме "Дни ретейла на Балтике".

По его словам, регулятор мог бы ввести "меры ответственности, которые бы уравнивали условия для всех". В противном случае, подчеркнул Беляков, пострадают покупатели, которые должны быть защищены от контрафактной продукции.

Ранее в августе премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому маркетплейсы с 1 марта будут нести ответственность за продажу контрафакта или непромаркированной продукции. До этого, в начале июля, замглавы департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский заявил, что Wildberries становится каналом сбыта контрафакта в России.

После Минпромторг провел заседание рабочей группы по вопросу торговли контрафактом, пригласив на него представителей Wildberries, и рекомендовал маркетплейсу принять меры для борьбы с появлением в продаже контрафактных товаров. Кроме того, комиссии по созданию условий саморегулирования в электронной торговле было поручено проанализировать предложения о совершенствовании действующего законодательства в области интернет-торговли и представить в госкомиссию по антиконтрафакту предложения о целесообразности их реализации.