МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Маркетплейс Wildberries подал заявку на регистрацию бренда "Ягодки", который до этого использовал в рамках рекламной акции, заявили РИА Новости в пресс-службе компании. Wildberries нужно потратиться для переименования в "Ягодки", считает юрист

"Во избежание регистрации данного названия со стороны не имеющих к нему отношения лиц и компаний после маркетинговой акции решили закрепить его за собой", — сообщили в компании в ответ на вопрос о регистрации бренда "Ягодки".

Ранее, в понедельник, маркетплейс сменил название своего сайта на русскоязычное "Ягодки". Компания тогда не подтвердила, но и не опровергла информацию о возможной смене названия площадки, а появившееся на сайте обновление назвала частью маркетинговой акции. Во вторник компания вернула на сайте прежнее название — Wildberries.

Глава Минпромторга РФ и вице-премьер Денис Мантуров, выступая на форуме "Неделя российского ритейла 2022" в июне, отмечал, что на российском рынке множество компаний с иностранными названиями, причем такие названия выбирают даже те бренды, кто полностью производит продукцию на территории страны, чтобы привлечь больше покупателей. Один из участников дискуссии, обращаясь к гендиректору и основательнице Wildberries Татьяне Бакальчук, отметил, что название ее компании тоже на английском языке, а не "Дикие ягоды". Бакальчук тогда допустила возможность ребрендинга названия компании на русском языке.