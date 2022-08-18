МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. "Норникель" уведомил депозитарий — Райффайзенбанк — об автоматической конвертации глобальных депозитарных расписок в акции, говорится в сообщении компании. "Лента" уведомила Райффайзенбанк об автоматической конвертации расписок

"Направление в соответствии с требованиями закона "Об акционерных обществах" уведомления в адрес акционерного общества "Райффайзенбанк", являющегося депозитарием, в котором открыт счет депо депозитарных программ, о необходимости совершения действий, направленных на получение держателями ценных бумаг иностранного эмитента (американских депозитарных расписок, выпущенных на акции ПАО "ГМК Норильский никель"), права на которые учитываются в российских депозитариях, соответствующего количества акций ПАО "ГМК "Норильский никель", — сказано в сообщении.

С 15 августа стартовала автоматическая конвертация депозитарных расписок, которые учитываются в российских депозитариях — на счета их владельцев будут зачислены акции российских эмитентов, на которые были выпущены расписки. Как пояснил ЦБ, компании обязаны уведомить свой депозитарий о запуске конвертации не позднее 19 августа, а сам процесс конвертации займет 2,5-3 недели.

В мае "Норникель" получил разрешение правкомиссии на продолжение обращения своих депозитарных расписок за рубежом.

"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Финляндии. Крупнейшие совладельцы — структуры ХК "Интеррос" бизнесмена Владимира Потанина (35,95% акций) и ОК "Русал" (26,25%).

"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в РФ в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове, а также в Финляндии и ЮАР.