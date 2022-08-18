МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Судебный участок района Аэропорт в Москве оштрафовал на 80 тысяч рублей сервис доставки еды Delivery Club за нарушение российского законодательства в сфере персональных данных, сообщили РИА Новости в пресс-службе Савеловского суда Москвы. Средства организаций в банках России в июле выросли на 1,5%

"ООО "ДЕЛИВЕРИ КЛАБ" назначен административный штраф в размере 80 тысяч рублей", — сказал собеседник агентства.

По ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ сервису грозил штраф от 60 до 100 тысяч рублей.

В конце мая в Telegram-каналах и СМИ появилась информация, что в открытый доступ были выложены файлы с персональными данными курьеров сервисов "Яндекс.Еда" и Delivery Club. Сообщалось, что в файле с данными курьеров "Яндекс.Еды" 700 тысяч строк, содержащих имена курьеров, пароли от аккаунтов и номера телефонов, а в файле с данными курьеров Delivery Club — 521,5 тысячи строк с именами, адресами электронной почты и номерами телефонов.

Роскомнадзор составил административные протоколы за нарушение законодательства в области персональных данных на оба сервиса, "Яндекс.Еду" ранее оштрафовали на 60 тысяч рублей.