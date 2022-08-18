МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Компания МТС после делистинга с Нью-Йоркской фондовой биржи рассмотрит возможность выхода на новые площадки, заявил исполнительный директор компании Вячеслав Николаев. Выручка МТС по МСФО увеличилась во втором квартале

В июне МТС направила заявление в банк-депозитарий JPMorgan Chase о прекращении программы АДР с 13 июля. В данный момент акции компании обращаются лишь на Московской бирже.

"Мы всегда смотрим на максимальное количество возможностей, которые у нас есть… Мне кажется, особенно учитывая, что у нас появляется много бизнес-линий, которые уже самостоятельно будут способны выходить на различные биржи, мы конечно будем смотреть на разные возможности, на разные биржи и скорее всего не остановимся на одной", — заявил Николаев во время конференц-звонка по итогам раскрытия финансовых результатов компании за второй квартал.

В середине апреля президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий размещение и обращение на иностранных фондовых биржах депозитарных расписок на акции российских эмитентов: торгующиеся за рубежом компании и банки должны пройти процедуру делистинга и конвертировать расписки в акции. ЦБ РФ пояснял 19 апреля, что российские эмитенты обязаны до 5 мая инициировать делистинг своих иностранных депозитарных расписок или запросить у кабмина разрешение на продолжение их обращения.