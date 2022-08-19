МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Западным компаниям, объявившим об уходе из России, будет сложно вернуться, потому что по законам рынка их ниши занимают конкуренты, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. Медведев отметил нежелание жителей Евросоюза поддерживать санкции

В конце июля вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что в российской экономике насчитывается 25 тысяч иностранных компаний или компаний с иностранным капиталом, из них 150 приняли решение уйти из России или находятся на этапе принятия такого решения. А по оценкам аналитиков Йельской школы менеджмента, к текущему моменту более 1000 иностранных компаний заявили о сокращении деятельности в России в той или иной степени.

"Я бы не сказал, что многие уходят. Кто-то немного меняет бренд, схему работы, привносят новые дизайнерские решения. Россия, во-первых, хороший рынок, во-вторых, с нами выгодно работать. Россию любят, потому что мы четко выполняем взятые на себя обязательства", — сказал Евтухов.

По его словам, сами компании очень редко, лишь в единичных случаях уходят насовсем и с политическими заявлениями. "Некоторые интернациональные компании покидают российский рынок из-за внешнего давления — они же работают не только у нас, но и на другие страны. Кто-то из них давления не выдерживает, кто-то придумывает варианты и остается, кто-то временно прекращает деятельность из-за логистических проблем", — пояснил замминистра.

Нередко бизнес принимает такое решение по экономическим причинам: дорожает логистика, как следствие — продукция дорожает и становится неконкурентоспособной.

"В целом, никакой трагедии в происходящем нет. Рынок не терпит пустоты, в том числе российский. Срабатывает принцип конкуренции: кто-то ушел – ему на смену пришли другие. И ушедшему вернуться в прежнюю нишу будет гораздо сложнее, а то и невозможно", — заключил Евтухов.

РИСК ПОЯВЛЕНИЯ МОНОПОЛИСТОВ

Евтухов заявил, что в Минпромторге не видят риска создания монополий в России из-за ухода западных брендов. Уход западного бизнеса из России открыл нишу для белорусских товаров

"Вы привели в пример H&M — это рынок потребительских товаров, в России он очень конкурентный. Так что ожидать создания монополий здесь, в принципе, сложно. И потом у нас в стране действует надежное антимонопольное законодательство и антимонопольные нормы: как общие, так и те, которые касаются, например, продовольственной розницы (там более жесткое нормирование)", — сказал он, отвечая на вопрос о рисках создания монополий в стране из-за ухода иностранных компаний.

"В случае, когда на рынке какое-то предприятие занимает доминирующее положение, ФАС выдает соответствующее предписание. Это отслеживается строго", — напомнил замминистра.

При этом, по словам Евтухова, нельзя сказать, что из России уходят многие зарубежные компании: кто-то просто немного меняет бренд, схему работы или привносит новые дизайнерские решения. "Россия, во-первых, хороший рынок, во-вторых, с нами выгодно работать. Россию любят, потому что мы четко выполняем взятые на себя обязательства. Сами компании очень редко, может, в единичных случаях уходят насовсем и с политическими заявлениями", — добавил он.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.