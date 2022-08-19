МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Федеральная палата адвокатов РФ (ФПА) приветствует проект Минюста, который запрещает аресты предпринимателей по экономическим преступлениям средней тяжести. Минюст предложил запретить аресты за нетяжкие экономические преступления

Министерство юстиции России разработало изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, которые предусматривают запрет на арест предпринимателей по экономическим преступлениям средней тяжести. Кроме того, предлагается установить приоритет применения судом в отношении указанной категории лиц иной меры пресечения, позволяющей продолжить осуществление ими предпринимательской деятельности.

"Новость о предложениях Минюста вселяет определенные надежды и свидетельствует об укреплении позиций министерства в сложной совокупности министерств и ведомств, формирующих уголовно-правовую политику в стране. Более адекватное отношение к сословию предпринимателей в стране со стороны правоприменителей (а неадекватно — это когда за хищение миллиона рублей назначают существенно более серьезное наказание, чем за убийство) может существенно и положительно повлиять на экономическое положение страны и, следовательно, каждого из нас", — заявил РИА Новости президент ФПА Юрий Пилипенко.

Член Совета ФПА РФ Татьяна Проценко добавила, что необходимость данных изменений назрела давно и многократно обсуждалась представителями бизнес-сообщества на различных дискуссионных площадках. В Совфеде поддержат запрет на арест за нетяжкие экономические преступления

"Заключение под стражу предпринимателя на стадии предварительного следствия и судебного разбирательства, когда вина еще не установлена приговором суда, при обвинении в совершении преступления экономической направленности, то есть не связанного с насилием и не представляющего слишком большой общественной опасности, является мерой чрезмерной", — считает она.

По ее словам, от применения такой меры страдает не только подозреваемый, но и бизнес в целом. "Заключение под стражу предпринимателя, руководителя предприятия в большинстве случаев приводит к полной остановке деятельности такого предприятия, от чего страдают работники, контрагенты, поставщики и покупатели и что в конечном итоге оказывает негативное влияние на бизнес в стране", — сказала Проценко.

Законопроект разработан во исполнение поручения президента Владимира Путина и находится в процессе согласования с заинтересованными государственными органами и организациями.