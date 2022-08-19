МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев предложил Роспатенту прекращать охрану товарных знаков и авторских прав западных брендов в ответ на их уход с российского рынка по политическим мотивам. В Минпромторге оценили шансы ушедших западных компаний вернуться в Россию

"Каждый бренд охраняется законом только на территории конкретной страны. И нам пора установить свои правила. Ушел из России по политическим мотивам, хочешь пошуметь – автоматом вычеркиваем из Роспатента", — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Нечаев подчеркнул, что это актуально и в отношении авторских прав на музыку и фильмы.

"Разрывая связи с Россией, вы нас не спрашивали? Вот и мы не будем", — заключил он.