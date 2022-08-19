СВЕТЛОГОРСК (Калининградская обл.), 19 авг — ПРАЙМ. Минпромторг РФ не будет переносить срок подключения к электронному документообороту (ЭДО) участников оборота маркированной молочной продукции с намеченной даты 1 сентября, заявила директор департамента цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции министерства Екатерина Приезжева. Минпромторг расширит перечень товаров для маркировки в 2023 году

"Срок 1 сентября 2022 года в отношении ЭДО – это дата, которая не будет пересматриваться. Подключение к ЭДО сейчас идет не такими темпами, как бы нам хотелось. Мы это относим к тому, что, во-первых, действительно муссируются везде слухи о том, что все будет перенесено, но переносов мы никаких не планируем. Во-вторых, многие откладывают все на последний момент, потому что подключиться к ЭДО несложно, но, видимо, компании рассчитывают сделать это буквально в преддверии 1 сентября", — заявила Приезжева в ходе форума "Дни ритейла на Балтике".

По ее словам, на это также повлияло и прекращение до конца года всех проверок в отношении бизнеса. "С одной стороны, это работает во благо, то есть в таких непростых экономических условиях разрешает вам работать спокойно, но, с другой стороны, это психологически срабатывает на некоторых участников так, что раз проверок нет, до 1 января они ничего не будут делать, потому что контроля не будет", — добавила она.

Приезжева также отметила, что совместно с Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ) сейчас прорабатывается пилотный проект с отдельными участниками системы маркировки, касающийся обеспечения дистанционного контроля за участниками оборота в отсутствии проверок.

"Здесь мы делаем упор не столько на контроль со стороны контрольных ведомств, хотя такие возможности у них будут. В личном кабинете все наши контролеры будут видеть, как нарушения, которые уже свершились участниками системы маркировки, так и потенциальные риски, потенциальные отклонения. Вот эти две большие системы сейчас вовсю прорабатываются, тестируются ЦРПТ", — заключила она.