МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Минпромторг РФ предлагает запустить обязательную цифровую маркировку биологически активных добавок к пище с 1 апреля 2023 года, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на regulation.gov.ru. Минпромторг расширит перечень товаров для маркировки в 2023 году

Так, с 1 марта 2023 года может стать обязательной регистрация в информационной системе маркировки "Честный знак", а с 1 апреля 2023 года – маркировка БАД к пище. Также устанавливаются сроки для предоставления сведений об обороте и выводе из него: с 1 сентября 2023 года – розничная торговля, с 1 ноября 2023 года – оптовая торговля в рамках объемно-артикульного учета и с 1 марта 2025 года – оптовая торговля в рамках поэкземплярного учета, рассказали в министерстве.

"На сегодняшний день к эксперименту присоединилось уже более 1600 компаний, которые занимаются оборотом БАД. Из них более 1000 – представители оптового и розничного звена, 153 – производители, 149 – импортеры, в том числе: "Эвалар", Amway, "Гербалайф", Solgar, "Фармстандарт", Stada, Queisser Pharma и другие", – добавил замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак.

По действующему законодательству, эксперимент по маркировке БАДов к пище проводится в России с 1 мая 2021 года по 31 августа 2022 года. "Минпромторгом России уже разработан и внесен в правительство РФ проект постановления о продлении эксперимента до 28 февраля 2023 года, чтобы обеспечить отрасли максимально плавный переход к новым требованиям", — напомнили в министерстве.