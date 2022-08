МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Роскомнадзор обязал поисковые системы маркировать TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest как нарушителей российского законодательства, сообщило ведомство. Роскомнадзор объяснил, как получить компенсацию за раскрытие личных данных

"Роскомнадзором принято решение о применении мер понуждения в отношении TikTok Pte. Ltd., Telegram Messenger, Inc., Zoom Video Communications, Inc., Discord, Inc. и Pinterest, Inc. в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении компаниями требований российского законодательства", — говорится в сообщении.

Уточняется, что эти IT-компании не соблюдают порядок удаления запрещенной информации и основные обязанности, установленные федеральным законом "О деятельности иностранных лиц в сети "Интернет" на территории РФ".

"Принятые меры информирующего характера будут действовать до полного устранения иностранными компаниями нарушений российского законодательства", — уточняет ведомство.