МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Правительство России увеличило уставный капитал РЖД на 21,88 миллиарда рублей, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Россия в июле вновь стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай

"В соответствии со статьей 5 Федерального закона "Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта" и уставом открытого акционерного общества "Российские железные дороги" увеличить уставный капитал акционерного общества на 21,88 миллиарда рублей ", — говорится в распоряжении.