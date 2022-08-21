МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Активизация загородного строительства летом приводит к резкому росту цен на материалы, причем заметнее всего в теплое время года дорожает дерево, рассказал в эфире радио Sputnik председатель совета директоров инжиниринговой компании "2К" Иван Андриевский. Мишустин призвал формировать резервы стройматериалов

"Традиционно дерево подскакивает в цене в весенний и летний период, когда идут масштабные загородные строительные работы по всей территории Российской Федерации. Дома из кругляка и клееного бруса приобрели большую популярность, поэтому цены на эти материалы резко возрастают", – отметил он.

По словам эксперта, по окончании сезона загородного строительства стоимость древесины снижается, причем падение цен может составить до 50%.

"В конце сезона произойдет падение цен на некоторые стройматериалы, в частности, на дерево. В зависимости от вида материала снижение может оставить от 15 до 50 процентов. Больше всего подешевеет кругляк. А весной, когда сойдет снег, будет новый рост цен", – предупредил эксперт.