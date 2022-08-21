МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Дефицита и перебоев с поставками продуктов в ресторанах России нет, за последние месяцы удалось нарастить поставки из дружественных стран и закупки у отечественных производителей, импорт также остался, но стал значительно дороже, рассказали РИА Новости представители ресторанной отрасли. Названы самые популярные города России для гастротуризма

"На данный момент сложная ситуация в ресторанной отрасли стабилизировалась. Мы по-прежнему закупаем продукцию у зарубежных партнеров, при этом доля импорта из дружественных стран увеличилась примерно на 5%, а объем закупок у отечественных поставщиков – на 7%. Перебоев с поставками в последнее время не наблюдается, логистические цепочки наладились, поэтому дефицита каких-либо продуктов сейчас нет", — сказал директор по развитию компании-владельца бренда "Якитория" Александр Муратов.

Директор ресторанного холдинга Touch Group Эмиль Исаев также отметил, что после событий, произошедших в конце февраля, ситуация на рынке практически стабилизировалась. "К сожалению, иногда случаются осложнения по части логистики и поставок, что в основном связано с алкогольной продукцией. По части продуктов, не считая ежедневных изменений цен в марте, более ничего критичного не наблюдалось, ситуация стабилизировалась и по части логистики, и по части ценообразования", — сказал он.

С этим мнением согласились и управляющие ресторанами Buro TSUM и Grace Bistro. При этом Buro TSUM РИА Новости рассказали, что из продажи исчезли привычные расходные материалы, в том числе салфетки определенного бренда и качества. "С дефицитом товаров пока не столкнулись. Если какой-то товар становится дефицитным, то на него просто растет цена. Но поставщику выгодно его найти, и он его находит его для нас", — сказала управляющая Grace Bistro Екатерина Смочилина.

"Цены на продукты для ресторанов повысились от 15 до 80%. Например, лосось мы покупали за 1,1 тысячи рублей, а теперь он стоит 2,4-2,6 тысячи, и это мурманский лосось. Подорожали масло и сахар. Если раньше цена на сахар была 40 рублей, то сейчас — 85-89. Растительное масло тоже подорожало: раньше мы покупали его по 56 рублей, сейчас — по 120-140 рублей", — добавила она.

АЛКОГОЛЬ ИЗ РОССИИ

Директор по развитию "Якитории" отметил, что доля отечественного алкоголя в сети ресторанов уже выросла на 5-10%, а до конца года в компании ожидают увеличения этого показателя до 30-40% с учетом продукции, поставляемой из стран СНГ. "Так, в барном меню уже появились крымские вина, два новых отечественных водочных бренда, несколько видов ликеров для приготовления коктейлей", — уточнил Муратов. "Вкусно - и точка" наращивает количество поставщиков продуктов

Переходят на альтернативу и в ресторанном холдинге Touch Group. "С алкогольной продукцией ситуация обстоит не так хорошо, но особых проблем в этом нет. Что-то приходится замещать, но не более. Появляются новые производители и новые товары, которые служат хорошей альтернативой ныне ушедшим", — пояснил директор ресторанного холдинга Touch Group Эмиль Исаев.

Однако не все готовы переходить на отечественный алкоголь, да это пока и не по всем позициям возможно. "Несмотря на то, что поставки больших алкогольных брендов остановлены, у дистрибьюторов есть остатки, и их пока вполне хватает. В баре мы пока ничего не замещали, мы как использовали дорогой импортный алкоголь из премиум-сегмента, так им и пользуемся. Ни о каком использовании русского джина, например, пока не идет и речи", — сказал шеф-бартендер сочинского ресторана D.O.M Иван Сидоренко.