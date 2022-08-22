МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. В Германии ряд оппозиционных политиков выступают за прекращение выдачи россиянам шенгенских виз, пишет газета Bild. В Чехии выступили против выдачи виз Евросоюза россиянам

Так, Деннис Радтке из Христианско-демократического союза (ХДС) назвал "невыносимым" тот факт, что россияне "едут в отпуск в Европу и тратят свои деньги так, будто ничего не произошло".

"Федеральное правительство не должно снова выступать против наших европейских партнеров: выдача туристических виз для россиян должна быть прекращена. Речь идет о том, чтобы подать российскому населению четкие сигналы", — заявила, представитель ХДС партии Христианско-социальный союз (ХСС, партия-партнер ХДС) Андреа Линдхольц.

В свою очередь, представитель фракции ХДС/ХСС в бундестаге Юрген Хардт призвал прекратить выдавать визы только тем россиянам, которые связаны с российским руководством, заявив, что население России врагом не является.

Представители ряда западных государств в последнее время призывают запретить выдачу виз россиянам. В Кремле заявляли, что надеются на трезвость мышления ЕС в этом вопросе. Там добавили, что Москва в случае отказа россиянам в шенгенских визах отреагирует крайне негативно, это повлечет ответные меры и контрреакцию.