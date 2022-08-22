МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Рестораторы рассчитывают, что в сентябре, после возвращения россиян из отпусков, трафик в заведениях вырастет, а вместе с ним объемы заказов и доходы, рассказали РИА Новости представители отрасли. Рестораторы заверили, что не испытывают перебоев с поставками продуктов

"Сейчас сложно давать оценку трафику и оборотам ресторанов, так как в нашем сегменте лето всегда было низким сезоном. Если сравнивать поток гостей сейчас и в 2021 году, то данные будут примерно сопоставимы, можно сделать вывод, что трафик восстанавливается. Кроме того, мы рассчитываем, что в сентябре, когда россияне вернутся из отпусков, активность гостей вырастет, вместе с объемом заказов в залах и на доставке", — сказал директор по развитию компании-владельца "Якитории" Александр Муратов.

"Осенью ожидаем увеличение числа гостей на 20%, по сравнению с летним периодом, благодаря окончанию периода отпусков и школьных каникул", — сказал совладелец сети ресторанов Black Star Burger Юрий Левитас.

В свою очередь, ресторатор и соучредитель московских баров Stereo People Group (Dogs in the fog, "Техника безопасности", Stereo People) Андрей Третьяков отметил, что оборот заведений с марта значительно снизился, однако сейчас восстанавливается. "В первые две недели марта спад был очень существенным — оборот упал более чем на треть. Сейчас уже все вернулось на прежний уровень, а в некоторых областях даже выросло на 10-15%", — указал он.

О падении дохода заведений в начале весны рассказали и управляющие ресторанами Buro TSUM и Grace Bistro. "Оборот безусловно снизился. Нет туристов, а многие потенциальные гости распределяют свой бюджет в пользу других расходов или накоплений, но тем не менее посетители постепенно возвращаются в рестораны", — сообщила управляющая Buro TSUM Юлия Красильникова.