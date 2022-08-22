МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль ТГК-14 по МСФО, приходящаяся на акционеров, в первом полугодии 2022 года уменьшилась на 29,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 294,254 миллиона рублей, следует из отчета компании. Чистая прибыль Московской биржи выросла на 19% во втором квартале

Выручка выросла в годовом выражении на 7,5% — до 7,248 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения составила 420,363 миллиона рублей, уменьшившись на 6,6%. Операционная прибыль снизилась на 22% — до 471,252 миллиона рублей.

ТГК-14 обеспечивает тепловой энергией потребителей Забайкальского края и Бурятии. В состав компании входят семь ТЭЦ и два энергетических комплекса установленной электрической мощностью 649,57 МВт и тепловой мощностью 3,121 тысячи Гкал.ч.