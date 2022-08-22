МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Минпромторг России предлагает провести эксперимент по цифровой маркировке черной и красной икры с 1 ноября 2022 года по 31 августа 2023 года, следует из проекта постановления правительства. Минпромторг предложил запустить обязательную маркировку БАДов

"Провести с 1 ноября 2022 года по 31 августа 2023 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации икры осетровых и лососевых", — говорится в тексте документа, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.