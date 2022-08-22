МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Росгосстрах" по МСФО в первом полугодии выросла на 36% относительно показателя за аналогичный период прошлого года — до 2,095 миллиарда рублей, говорится в сообщении страховщика. Чистая прибыль ТГК-14 по МСФО снизилась в первом полугодии

"В первом полугодии 2022 года чистая прибыль группы "Росгосстрах" составила 2,095 миллиарда рублей, что почти на 36% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом свидетельствует промежуточная консолидированная отчетность по МСФО ПАО СК "Росгосстрах" и его дочерних компаний", — отмечается в сообщении.

Сборы универсальной страховой компании "Росгосстрах" и специализированного страховщика жизни "Росгосстрах Жизнь" в январе-июне этого года составили почти 46 миллиардов рублей, выплаты — 20,6 миллиарда. Самую существенную часть заработанной страховой премии за шесть месяцев принесли автострахование, страхование жизни, личное страхование и страхование имущества и ответственности, указывается там же.

"В первом полугодии 2022 года "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь" как и другие участники финансового рынка столкнулись с рядом ограничений на операции на рынке ценных бумаг. Тем не менее, инвестиционные доходы группы выросли на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — до 3,43 миллиарда рублей. Причем в отчетности по МСФО информация в отношении переоценки ценных бумаг представлена без учета послабления, предложенного Банком России", — отмечет страховщик.

По состоянию на 30 июня 2022 года активы группы "Росгосстрах" составляют 196,8 миллиарда рублей, капитал за полугодие вырос с 50,2 миллиарда рублей до 51,5 миллиарда, говорится в сообщении.