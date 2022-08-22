МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Французская розничная сеть Carrefour заявила, что заморозит цены на 100 товаров, чтобы помочь французам справиться с растущей инфляцией. Промышленная инфляция в Германии ускорилась до рекорда в июле

Carrefour последовала примеру других ведущих французских компаний, которые под давлением правительства президента Эммануэля Макрона также предприняли шаги, чтобы помочь потребителям справиться с рекордной инфляцией.

В июле французская нефтяная компания TotalEnergies и судоходный гигант CMA CGM объявили о дальнейших мерах по снижению цен. TotalEnergies заявила, что с 1 сентября до конца года снизит цены на топливо на своих автозаправочных станциях по всей Франции, а CMA CGM заявила, что снизит стоимость доставки на 750 евро за контейнер для импорта из Азии.

Carrefour сообщила, что до 30 ноября заморозит цены на целый ряд товаров, от продуктов питания до медицинских изделий и одежды.

Данные, опубликованные ранее в этом месяце, показали, что инфляция во Франции в июле достигла рекордного уровня в 6,8%.