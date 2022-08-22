МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Магазины американского производителя обуви Crocs, ранее приостановившие работу в России, вновь заработали в стране, передает корреспондент РИА Новости. ЦРПТ: маркировка выявила нарушения на парфюмерном рынке в России в июле

Так, магазины уже открылись в Москве — в торговых центрах "Метрополис" и "Афимолл". В ассортименте, как и раньше, представлены мужские, женские и детские модели обуви, а также утепленные версии. При этом цены на большинство моделей выше, чем были до закрытия. А официальный сайт компании в России по-прежнему не работает.

Компания Crocs в марте объявила, что приняла решение приостановить потребительский бизнес, включая электронные продажи и розничные операции, в России, также был приостановлен ввоз продукции в страну. Вместе с тем сообщалось, что Crocs продолжит осуществлять выплаты своим сотрудникам в России.

Crocs — американская компания по производству спортивной и повседневной обуви, основанная в 2002 году. Обувь Crocs продается более чем в 85 странах, штат компании превышает четыре тысячи человек.