МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Черкизово" по МСФО в первом полугодии 2022 года снизилась на 48,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 6,88 миллиарда рублей. Чистая прибыль "Росгосстраха" по МСФО выросла в первом полугодии

Выручка по итогам первого полугодия увеличилась на 20,1% — до 88,9 миллиарда рублей. Валовая прибыль снизилась на 20,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 19,2 миллиарда рублей.

Группа "Черкизово" входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины, продуктов мясопереработки, также это крупнейший в РФ производитель комбикормов. Основной акционер — семья основателя "Черкизово" Игоря Бабаева; испанской Grupo Fuertes принадлежит 11,12% компании, free float составляет порядка 2,4%.