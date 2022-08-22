МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Товары спортивного бренда Reebok вернутся на российский рынок через юридическое лицо турецкого холдинга FLO, однако точных сроков начала продаж пока нет. Об этом рассказали РИА Новости в колл-центре бренда. В Госдуме предложили прекращать охрану товарных знаков ушедших брендов

"Пока розничные и интернет-магазины Reebok приостановили свою работу, компания "Фло Обувь Ру" получила право осуществлять продажу товаров под брендом Reebok в России", — говорится в письме, разосланном клиентам сети в понедельник. В колл-центре Reebok агентству подтвердили подлинность данного письма.

Там сообщили, что точных сроков начала продаж пока нет, но информация будет обновляться, в том числе и на сайте компании.

В середине мая газета "Коммерсант" со ссылкой на одного из консультантов на рынке торговой недвижимости сообщила, что российское подразделение сети спортивных товаров Reebok, заявившей о приостановке своей работы в России, перешло турецкому холдингу FLO Retailing, развивающему бренды U.S. Polo Assn., Lumberjack и Reno.