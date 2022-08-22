АНКАРА, 22 авг — ПРАЙМ. Турецкий холдинг FLO Retailing только ведет переговоры о возможности продажи спортивных бренда Reebok в России, конкретики пока нет, рассказал РИА Новости источник в холдинге. Турецкий холдинг FLO будет продавать товары Reebok в России

Пока розничные и интернет-магазины Reebok приостановили свою работу в России, компания "Фло Обувь Ру" получила право осуществлять продажу товаров под этим брендом в стране, говорится в письме, разосланном клиентам сети ранее в понедельник. В колл-центре Reebok агентству подтвердили подлинность письма.

"Переговоры идут, конкретики пока нет", — сказал собеседник агентства во FLO Retailing, отвечая на вопрос о том, идёт ли речь о получении турецким холдингом права продажи в РФ.

В середине мая газета "Коммерсант" со ссылкой на одного из консультантов на рынке торговой недвижимости сообщила, что российское подразделение сети спортивных товаров Reebok, заявившей о приостановке своей работы в России, перешло FLO Retailing, развивающему бренды U.S. Polo Assn., Lumberjack и Reno. Немногим позже председатель правления FLO Мехмет Зийлан заявил, что холдинг ведет переговоры о покупке более 100 магазинов российского подразделения Reebok.

С 2005 года Reebok входил в структуры Adidas, в марте бренд был продан американской Authentic Brands Group (ABG). На сайте ABG указано, что компания с 20 марта приостановила деятельность на российском рынке.