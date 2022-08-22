МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), объединяющая 26 торговых предприятий страны, просит внести алкогольную продукцию в перечень исключений из запрета на ввоз зарубежными перевозчиками, следует из письма АКОРТ на имя первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, с которым ознакомилось РИА Новости. Эксперт: параллельный импорт алкоголя может мешать российским виноделам

Так, в письме говорится, что правительство РФ изучает возможность ограничения въезда на территорию страны для иностранных перевозчиков, а импорт, который они повезут, будет перегружаться на границе. При этом отраслевые министерства разрабатывают перечень товаров-исключений, потребительские свойства которых из-за этого были бы утрачены или ухудшены.

"Мы просим Вас оказать содействие во включении алкогольной продукции в упомянутый перечень, так как торговые сети видят высокие риски, связанные с утратой или ухудшением потребительских свойств, а также физической порчи товара", — говорится в обращении. Среди таких рисков отмечаются возможность повреждения и боя стеклянной тары, а также снижение уровня безопасности и качества отдельных категорий алкогольной продукции, требующих сохранения температурного режима.

В итоге члены АКОРТ видят большие риски при реализации запрета ввоза алкогольной продукции иностранными перевозчиками: неудовлетворение потребительского спроса в новогодний период, удорожания продукции на основании значительного удорожания транспортных услуг, снижение объема налоговых отчислений от продажи алкоголя и увеличение продаж контрафакта. Алкогольные бренды заинтересованы в параллельном импорте, заявил эксперт

"Планируемый с 1 октября 2022 года запрет на въезд иностранного грузового транспорта в РФ несет серьезные риски для ценовой и физической доступности ассортимента импортной алкогольной продукции в преддверии новогодних праздников. В этом случае стоимость логистики вырастет до 50%, возникнут задержки со сроками поставок в связи с высокой нагрузкой на российских перевозчиков", — пояснил агентству председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев.

В результате оборот легальной алкогольной продукции в пиковый сезон может снизиться до 40%, что негативно отразится и на акцизных поступлениях в госбюджет, заключил он.