Шведский производитель систем вентиляции ушел из России 1 августа
Шведский производитель систем вентиляции Lindab прекратил свою деятельность в России с 1 августа
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МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Шведская компания Lindab, создающая системы вентиляции, с 1 августа ушла с российского рынка, активы в стране купил местный гендиректор. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
"По состоянию на 1 августа Lindab не осуществляет операций, продаж или покупок в России. В рамках свертывания деятельности российская дочерняя компания Lindab была продана местному генеральному директору компании", сказано в опубликованном релизе.
Подчеркивается, что российская компания сменит название и будет работать с местными поставщиками.
В Lindab напомнили, что оборот компании в 2021 году составил 9,6 миллиона шведских крон. Самый большой процент продаж компании (55%) приходится на североевропейский регион.