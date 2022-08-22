МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Сотрудники американской Apple выступили против решения руководства корпорации вернуть персонал с удаленной работы на частичное присутствие в офисе. Соответствующее коллективное заявление опубликовано на открытом портале сотрудников компании Apple Together. СМИ: Apple готовится представить новый iPhone седьмого сентября

"Руководство Apple анонсировало требование общего возвращения в офис начиная с 5 сентября. Единое распоряжение от руководства не отвечает уникальным запросам отдельных работников, а также разнообразию индивидов", — сказано в тексте обращения.

Отмечается, что работники потребовали установить индивидуальный порядок согласования графика работы между сотрудниками корпорации и их прямыми руководителями. По мнению авторов обращения, согласование условий работы не должно нуждаться в одобрении на более высоком уровне.