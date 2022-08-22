Сотрудники Apple отказались возвращаться в офис с удаленной работы
Сотрудники Apple выступили против возвращения с удаленной работы на частичное присутствие в офисе
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МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Сотрудники американской Apple выступили против решения руководства корпорации вернуть персонал с удаленной работы на частичное присутствие в офисе. Соответствующее коллективное заявление опубликовано на открытом портале сотрудников компании Apple Together.
"Руководство Apple анонсировало требование общего возвращения в офис начиная с 5 сентября. Единое распоряжение от руководства не отвечает уникальным запросам отдельных работников, а также разнообразию индивидов", — сказано в тексте обращения.
Отмечается, что работники потребовали установить индивидуальный порядок согласования графика работы между сотрудниками корпорации и их прямыми руководителями. По мнению авторов обращения, согласование условий работы не должно нуждаться в одобрении на более высоком уровне.