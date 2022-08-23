МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Канадская компания IMAX, с 1 июня покинувшая российский рынок, запретила использовать одноименный формат в России для показа отечественных фильмов, рассказал РБК гендиректор объединенной киносети "Синема Парк" и "Формула кино" Алексей Васясин. Компания IMAX временно приостановила деятельность в России

По его словам, оборудование для показа фильмов в формате IMAX принадлежит отечественным прокатчикам, однако на показ фильма в этом формате необходимо получить разрешение компании.

"Технически проектор может показать любой фильм. Другой вопрос, что показать фильм в формате IMAX без разрешения IMAX нельзя. Даже российские фильмы в этом формате — "Движение вверх", "Сталинград" — сейчас, к сожалению, показывать мы не можем, потому что есть прямой запрет со стороны компании на использование формата", — рассказал Васясин.

По его мнению, компания IMAX, закрывшая российский офис, вернется при первой же возможности, однако российская сторона намерена пересмотреть условия, чтобы исключить возможность одностороннего ухода. Если же IMAX не вернется — ей предстоят суды.

"Во-первых, будем подавать судебные иски; во-вторых, будем на этом оборудовании показывать кино в другом формате. У нас очень жесткий контракт с ними, по которому они обязаны здесь работать. Если до конца текущего года они про этот контракт не вспомнят, будет суд", — подчеркнул Васясин.

IMAX — киноформат, позволяющий сделать изображение более ярким и четким, создающим для зрителей эффект погружения за счет большего масштаба и особенной длины экрана, превышающей поле зрения человека. Технология IMAX запатентована одноименной канадской компанией. Их права распространяются не только на воспроизводящее оборудование, но и на специальные камеры, софт для обработки видео и даже на особые колонки, создающие объемный звук.