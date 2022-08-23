ВЛАДИВОСТОК, 23 авг — ПРАЙМ. Ученые Института Мирового океана Дальневосточного федерального университета (ИМО ДВФУ) на протяжении нескольких лет изучали накопление тихоокеанскими лососями токсикантов и выяснили, что есть эту рыбу стало безопаснее, сообщает вуз. Российские рестораны переходят на отечественную рыбу и морепродукты

"Сотрудники лаборатории прикладной экологии и токсикологии анализировали рыбные продукты в течение шести лет. За это время специалисты изучили все факторы риска и выяснили, что концентрация токсикантов в лососе значительно снизилась, но при этом последствия для здоровья человека в виде онкологических заболеваний сохраняются", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ученые лаборатории прикладной экологии и токсикологии ИМО ДВФУ провели оценку безопасности лососей, выловленных в период с 2012 по 2018 годы. В первые два года концентрация токсикантов в тихоокеанских лососях превышали нормы стандартов России, Канады, Китая, ЕС и ВОЗ. Без вреда для здоровья употреблять этой рыбы человеку можно было не более 2,9 килограмма в год. К 2018 году безопасное потребление увеличилось до 153 килограммов в год на человека.

"Эксперты связывают такую положительную динамику с запретом на использование стойких органических загрязнителей на мировом производстве… Сотрудники использовали международные нормативы морепродуктов с использованием значений риска для коэффициента отравления (HQ) и риска возникновения рака в течение жизни (ILCR). Она показала, что рисков нет. Но при этом эксперты считают, что неблагоприятные последствия все же сохраняются, поэтому стоит расширить и обновить нормативную документацию безопасности рыбной продукции в России", — сообщает вуз.

В пресс-службе ДВФУ РИА Новости уточнили, что исследование заняло много времени, при этом оно является актуальным на сегодняшний день.

Ученые планируют продолжить мониторинг стойких органических загрязнителей органов тихоокеанских лососей и оценить их безопасное потребление в соответствии с лучшими мировыми практиками. Также в будущем они проанализируют и другие виды — минтай, треску, палтус и камбалу.