ВЛАДИВОСТОК, 23 авг — ПРАЙМ. Импорт контейнеров через "Владивостокский морской торговый порт" (входит в Группу FESCO) за последние три месяца вырос в 1,5 раза, но порт справляется с возросшей нагрузкой, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВМТП. Выход с другой стороны: кого обманут Китай и Европа, торгуя в обход России

"Ведомости" во вторник со ссылкой на участников отрасли сообщили, что в портах Дальнего Востока снова начинают скапливаться суда и увеличивается нагрузка на терминалы. Издание привело комментарий ведущего специалиста по операционной работе компании Novelco Анны Ростовцевой, которая отметила, что хуже всего сейчас ситуация на терминалах Владивостокского морского торгового порта и Восточной стивидорной компании.

"Рынок меняется, перестаиваются логистические схемы и контейнерные маршруты. Мы наблюдаем активную переориентацию экспортных и импортных потоков на Дальний Восток России. Взамен ушедшим контейнерным линиям пришли новые из стран Азиатско-Тихоокеанского региона – HEUNG-A LINE, SITC, GFL, Reel Shipping, Zhonggu Shipping Group и OVR Shipping Co и другие. Нагрузка на все порты региона и сопутствующую инфраструктуру увеличивается. К примеру, только за последние три месяца импорт контейнеров через "Владивостокский морской торговый порт" (входит в Группу FESCO) вырос в 1,5 раза, до 28 тысяч TEU в месяц", — сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что, несмотря на кратный рост, порт работает в штатном режиме и "уверенно справляется с возросшей нагрузкой".

В прошлом году тысячи контейнеров с грузами для Чукотки, Камчатки, Сахалинской и Магаданской областей застряли в портах Приморья на фоне увеличения транзита из Китая. Минтранс по поручению правительства РФ создал рабочую группу, в которую вошли сотрудники аппарата полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе, представители Минвостокразвития России, органов власти субъектов ДФО, операторов терминалов морских портов округа, судоходных компаний, РЖД и экспедиторов. Для улучшения ситуации с доставкой грузов в регионы ДФО создан центр мониторинга и координации информации, поступающей от регионов, морских терминалов и судоходных компаний.