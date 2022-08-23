МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Продажи ювелирных украшений в ряде российских регионов выросли в первом полугодии на фоне сокращения продаж в целом по стране и резкого скачка цен, свидетельствуют данные ювелирного бренда Sokolov, имеющиеся в распоряжении РИА Новости. Минфин предложил увеличить порог идентификации при оплате "ювелирки" картой

"Положительная динамика некоторых региональных рынков выглядит феноменально на фоне сокращения розничных продаж в целом по стране на 1,3% до 140 миллиардов рублей… Динамика локальных рынков во многом обусловлена ростом розничных цен, который по полугодию в целом по стране достиг 28%, он был вызван скачком биржевых цен на золото в марте и волатильностью рубля", — говорится в исследовании.

Отмечается, что почти половина оборота ювелирной розницы приходится на Центральный федеральный округ (40,3%). Доля Приволжского федерального округа составляет 13,3%, Северо-Западного федерального округа – 11,8%.

Так, по итогам первого полугодия лидерами по темпам роста стали рынки ювелирной розницы Челябинска (+10%), Перми (+9%) и Екатеринбурга (+7%). При этом Москва (+5%) и Санкт-Петербург (+2%) остались лидерами, но утратили статус драйверов роста. Следом в топ-5 вошли Екатеринбург, Новосибирск и Краснодар.

"Самый высокий средний чек на ювелирные украшения традиционно зафиксирован в Москве – 12 563 рубля. Далее лидируют Санкт-Петербург (7 826 рублей), Краснодар (7 726 рублей), Нижний Новгород (7 486 рублей) и Ростов-на-Дону (7 221 рублей). В остальных миллионниках средний чек варьируется в диапазоне от 4,3 до 6,9 тысяч рублей", — добавляется в исследовании.