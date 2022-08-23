НОВОСИБИРСК, 23 авг — ПРАЙМ. Природные катаклизмы и подорожание товаров в масс-маркетах из-за дополнительных налогов на экологию заставят человечество использовать биоразлагаемую одежду, на ее производство не надо использовать дополнительные водные ресурсы, сообщил РИА Новости в кулуарах форума "Технопром-2022" руководитель рабочей группы WearNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Алексей Баженов. Спрогнозирована динамика импортозамещения на рынке fashion-ритейла

"Если мы будем очень стараться, то процент вторично используемой одежды в ближайшее десятилетие будет равен 100%. Это может быть и секонд, и даунсайклинг (переработка материала — ред.), и ресейл… Она будет либо биоразлагаемая, либо перерабатываемая, либо повторно используемая. Этому будет способствовать усиливающаяся общая угроза: природные катаклизмы", — отметил эксперт.

По мнению Баженова, это произойдет вследствие того, что масс-маркет будет нагружен экологическими налогами на уничтожение среды, следовательно, он станет дороже. "А пошив-переработка, поскольку он будет роботизированным производством, станет дешевле", — пояснил он.

Руководитель рабочей группы WearNet НТИ напомнил, что по данным Greenpeace, на одну футболку уходит 2 700 литров воды — такой объем жидкости человек потребляет в среднем за 900 дней. Баженов отметил, что при окрашивании тканей используют множество вредных веществ: фторированные соединения (ПФС), тяжёлые металлы и растворители.

"Всё это попадает в реки, загрязняя питьевую воду. В особенности остро проблема стоит для стран Юго-Восточной Азии, где размещено множество фабрик", — сообщил эксперт.