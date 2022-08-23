МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. В России сформировать государственный жилищный фонд и предоставлять многодетным семьям жильё по социальному найму, передает RT. Россиянам объяснили, где работать, чтобы получить жилье бесплатно

С соответствующей инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Она направила обращения на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова и министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирека Файзуллина.

По словам Волынец, семья, материнство и детство представляют собой те ценности, которые обеспечивают непрерывную смену поколений, выступают условием сохранения и развития многонационального народа России, а потому нуждаются в особой защите со стороны государства. Она подчеркнула, что многодетная крепкая и благополучная семья — это "базовый ответ на демографические вызовы", с которыми сталкивается государство. При этом особенно остро многодетные семьи нуждаются в улучшении жилищных условий, а самостоятельно решить данный вопрос достаточно сложно, указала омбудсмен.

"Учитывая вышеизложенное, прошу вас поддержать инициативу о формировании государственного жилищного фонда и предоставлении многодетным семьям государственного жилья по социальному найму", — отмечается в письме.

Она уверена, что такое решение стало бы одним из возможных вариантов улучшения жилищных условий многодетной семьи и демографической ситуации в России.