В России предложили предоставлять многодетным семьям государственное жилье по соцнайму
МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. В России сформировать государственный жилищный фонд и предоставлять многодетным семьям жильё по социальному найму, передает RT.
С соответствующей инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Она направила обращения на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова и министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирека Файзуллина.
По словам Волынец, семья, материнство и детство представляют собой те ценности, которые обеспечивают непрерывную смену поколений, выступают условием сохранения и развития многонационального народа России, а потому нуждаются в особой защите со стороны государства. Она подчеркнула, что многодетная крепкая и благополучная семья — это "базовый ответ на демографические вызовы", с которыми сталкивается государство. При этом особенно остро многодетные семьи нуждаются в улучшении жилищных условий, а самостоятельно решить данный вопрос достаточно сложно, указала омбудсмен.
"Учитывая вышеизложенное, прошу вас поддержать инициативу о формировании государственного жилищного фонда и предоставлении многодетным семьям государственного жилья по социальному найму", — отмечается в письме.
Она уверена, что такое решение стало бы одним из возможных вариантов улучшения жилищных условий многодетной семьи и демографической ситуации в России.
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