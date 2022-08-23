ПАРИЖ, 23 авг — ПРАЙМ. Цены на французские вина урожая 2022 года немного вырастут, вкусовые характеристики вин в ряде регионов тоже изменятся вследствие рекордно засушливого лета, но в целом качество продукта не снизится, рассказали РИА Новости представители профсоюзов виноделов из разных регионов страны. Эксперт рассказал, как аномальная жара отразится на виноделии во Франции

"Цена на вино в этом году будет выше, чем в прошлом, по разным причинам: климатическим, из-за снижения объемов производства, но также из-за роста цен на сопутствующие материалы (бутылки, картонную упаковку, этикетки, пробки и пр.), так как во всем мире эти цены выросли на 10-20%", — сказал президент профсоюза виноделов Иль-де-Франс Патрис Берсак.

Виноделы рассчитывают на небольшое снижение общего объема производства из-за засушливого лета, что повлияет на заполняемость погребов и цен на конечный продукт.

Согласно прогнозу статистического агентства минсельхоза Франции (Agreste), опубликованному в начале августа, производство вин в 2022 году будет на уровне 42-45 миллионов гектолитров, что превосходит пострадавший от весенних заморозков урожай 2021 года (37 миллионов гектолитров), но уступает урожаю 2020 года (50 миллионов гектолитров).

По словам Берсака, жара и отсутствие осадков по-разному повлияют на урожай в разных регионах страны.

"Регионы к югу от Луары наибольшим образом почувствовали этот эффект. Жара сильнее всего скажется на прованских винах, винах региона Лангедок-Русильон, Бордо. Вина этих регионов будут сильнее отличаться по вкусу от привычных потребителю, чем вина Эльзаса или региона Шампань", — сказал собеседник агентства.

В то же время само производство станет более сложным в связи с необходимостью скорректировать вкус вина, предупредил он.

"Засуха вместе с жарой в июле и августе повлияла на естественный цикл созревания лозы. В них в изобилии сахара и несколько повышенный уровень кислотности. В процессе производства вин мы сможем это отрегулировать, но для производителей это означает сложности в производственном процессе. Для потребителей это означает, что вино будет немного более кислым, но с более богатым вкусом. Для красных вин это хорошо, но некоторым может показаться, что вино кислит", — рассказал Берсак. Французская Carrefour заморозит цены на товары для борьбы с инфляцией

Управляющий директор профсоюза виноделов Кот-де-Бур Дидье Гонтье тоже выразил уверенность, что длительный засушливый период не нанес сильного ущерба качеству урожая.

"Вполне вероятно, что длительный период отсутствия осадков повлияет на урожай. Несмотря на это, мы отмечаем, что виноградники скорее успешно пережили этот период, в чем сыграли роль влажные почвы, на которых они произрастают. Поэтому лозы разных сортов чувствуют себя хорошо… Больше всего пострадали молодые виноградники и виноградники региона Грав (регион Бордо – ред.), произрастающие на возвышенностях", — сказал он РИА Новости.

По его мнению, прошедшие во Франции грозы помогут сбалансировать ситуацию.

"Что касается вкусовых характеристик вина, пока рано судить, но потенциал вина не ставится под сомнение. Предстоящие недели станут решающими", — отметил Гонтье.

Франция этим летом уже пережила несколько волн аномальной жары, когда температура поднималась выше 40 градусов. Из-за засухи, возникшей вследствие высоких температур, в июле на всей территории страны ввели ограничения на использование воды.