МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Перед началом учебного года спрос на небеленую бумагу вырос в России за последний месяц более чем в два раза по сравнению с 30 днями ранее, заявила РИА Новости пресс-служба Wildberries. Wildberries подал заявку на регистрацию бренда "Ягодки"

"Перед началом учебного года в России растет спрос на небеленую бумагу: за последний календарный месяц с 19 июля по 18 августа 2022 года число заказов на Wildberries выросло на 160% по сравнению с прошлым месяцем (с 19 июня по 18 июля 2022 года). При этом часто ее приобретают комплектами по две-пять пачек", — отметили в компании.

По данным маркетплейса, покупка небеленой бумаги обходится в среднем на 25% дешевле, чем обычной, при этом цены продолжают падать: в августе к июню средняя стоимость упаковки в среднем уменьшилась на 30%, а цены на бумагу для оргтехники снизились на 7%. При этом, подчеркнули в компании, на середину августа ее доля достигла примерно 20% от общего объема бумаги для оргтехники на онлайн-площадке.

Согласно сообщению Wildberries, накануне нового учебного года в онлайн-сегменте также наблюдается рост спроса на многофункциональные устройства для работы с документами — рост числа заказов +134% год к году, принтеры (+27%) а также различные комплектующие для них: тонеры (+24%) и картриджи (+17%). Цены на них также снизились по сравнению с предыдущими месяцами: на МФУ – на 9% по сравнению с июнем, на тонеры – на 5%, а на чернила – на 13%.