МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. VK получит 100% сервиса доставки еды Delivery Club и выйдет из состава участников совместного со "Сбером" "О2О Холдинга", закроет сделку до конца 2022 года и затем передаст актив "Яндексу" в рамках приобретения платформ "Дзен" и "Новости". Об этом заявили в пресс-службе компании. "Яндекс" откажется от новостного агрегатора и начнет развивать Ya.ru

Совместное предприятие "Сбера" и VK О2О (online-to-offline) в сфере транспорта и еды было создано в декабре 2019 года. Оно включает в себя сервис доставки из ресторанов Delivery Club, сервис экспресс-доставки продуктов "Самокат", сервис каршеринга You Drive, многофункциональную платформу для посетителей и владельцев ресторанов Foodplex, а также производителя готовых рационов питания Performance Group и сервис экспресс-доставки готовой еды "Кухня на районе".

"VK объявляет о подписании обязывающих документов, согласно которым компания получит 100% долей в сервисе доставки еды и продуктов Delivery Club и выйдет из состава участников "О2О Холдинг. Закрытие сделки запланировано до конца 2022 года после получения ряда регуляторных одобрений. VK и Сбер остаются стратегическими партнерами и продолжат сотрудничать в различных направлениях", — сказано в пресс-релизе.

В "Сбере" отметили, что рассматривают "различные варианты дальнейшего развития совместных проектов".

Добавляется, что компания передаст Delivery Club Яндексу в рамках сделки по приобретению контентных платформ "Дзен" и "Новости". Согласно сообщению, сделку закроют до конца 2022 года после получения ряда регуляторных одобрений. VK получит права на технологии и товарные знаки сервисов "Дзен" и "Новости".

В пресс-службе напомнили, что VK объявила о договоренности с "Яндексом" о покупке сервисов "Новости" и "Дзен" в апреле 2022 года.