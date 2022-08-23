БЕРЛИН, 23 авг — ПРАЙМ. Поставки баварского пива в Россию сократились в 3,3 раза к лету — до 23,2 тысячи гектолитров, по сравнению с показателями на начало текущего года, сообщила газета Bild со ссылкой на данные Баварской ассоциации пивоваров. Во Франции предрекли рост цен на вина урожая 2022 года из-за засухи

"В январе 2022 года было еще около 77 477 гектолитров, в феврале — около 78 797 гектолитров", — рассказал изданию пресс-секретарь баварского объединения Лотар Эббертц. По его данным, после 24 февраля экспорт пива в Россию сократился до примерно 47 313 гектолитров в марте, а в июне он составлял всего 23 249 гектолитров.

При этом представитель ассоциации уточняет, что в 2021 году Бавария экспортировала в Россию около 950 000 гектолитров пива. Россия являлась для неё вторым по величине экспортным рынком после Италии. Эббертц также сравнил нынешние экономические потери баварских пивоваров с потерями во время пандемии в 2020 году.

Причинами нынешнего спада, по его словам, стало отключение российских банков от международных платежных операций, а также нарушение транспортных и логистических цепочек. Также, по словам Эббертца, многие пивовары спрашивали себя, хотят ли они продолжать вести дела с Россией в данных обстоятельствах.