МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Сервис по доставке готовой еды и продуктов Delivery Club после его перехода к "Яндексу" продолжит работать под прежним брендом, его приложения и сайт сохранятся, заявил руководитель "Яндекс.Еды" Роман Маресов. VK выходит из состава участников совместного со "Сбером" "О2О Холдинга"

Delivery Club входит в совместное предприятие VK и Сбера "О2О Холдинг". Однако ранее VK сообщила, что выходит из СП, получая 100% долей в Delivery Club. Компания планирует до конца года закрыть и эту сделку, и обменять этот сервис на принадлежащие "Яндексу" "Новости" и "Дзен". Сторонам еще предстоит получить регуляторные одобрения.

"После сделки Delivery Club продолжит работать под своим брендом. Приложения и сайт останутся, так что пользователи не почувствуют сильных изменений", — отметил Маресов в блоге "Яндекса".

По его словам, Delivery Club работает более чем в 300 городах России, каждый месяц доставляя миллионы заказов. Глава "Яндекс.Еды" подчеркнул, что инфраструктура и технологии компаний совместят, чтобы сделать доставку еды, продуктов и повседневных товаров по-настоящему ежедневным сервисом, каким сегодня стал сервис такси.

Маресов добавил, что для пользователей станет больше выбор, так как они смогут заказывать еду из всех ресторанов и магазинов, которые сотрудничают с "Яндекс.Едой" и Delivery Club, а доставка станет быстрее за счет единой системы распределения заказов и увеличения количества курьеров.

Будет выгода и для курьеров — вырастет плотность заказов, то есть их число на квадратный километр, и они будут чаще получать заказы поблизости от того места, где находятся, заключил Маресов.