"Трансконтейнер" запустил новый сервис из Китая в Калининград
"Трансконтейнер" запустил новый сервис из Китая в Калининград для перевозок неопасной химии
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МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. "Трансконтейнер" запустил новый сервис из Китая в Калининград через погранпереход Достык-Алашанькоу, следует из сообщения компании.
Уточняется, что он ориентирован на перевозки неопасной химии для производства ПЭТ (термопластик) в Калининграде.
"В рамках первой отправки "Трансконтейнер" предоставил собственное оборудование и организовал транспортировку 96 двадцатифутовых контейнеров из Корлы по территории Казахстана, России, Беларуси и Литвы", — говорится в сообщении.
При этом в ближайшее время по этому маршруту будет отправлено еще несколько контейнерных поездов, добавляет компания.
"Трансконтейнер" — российский интермодальный контейнерный оператор с крупнейшим в России парком контейнеров и фитинговых платформ на всей сети железных дорог стандарта 1520. Парк контейнеров составляет порядка 112 тысяч единиц вместимостью более 166 тысяч ДФЭ, фитинговых платформ – более 41 тысячи единиц. Компания владеет 37 железнодорожными терминалами в России, ещё тремя управляет в форме дочерних и совместных предприятий. Единственным акционером является группа компаний "Дело".