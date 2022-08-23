МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. "Трансконтейнер" запустил новый сервис из Китая в Калининград через погранпереход Достык-Алашанькоу, следует из сообщения компании. Россия, Иран и Азербайджан упростили транзитные перевозки

Уточняется, что он ориентирован на перевозки неопасной химии для производства ПЭТ (термопластик) в Калининграде.

"В рамках первой отправки "Трансконтейнер" предоставил собственное оборудование и организовал транспортировку 96 двадцатифутовых контейнеров из Корлы по территории Казахстана, России, Беларуси и Литвы", — говорится в сообщении.

При этом в ближайшее время по этому маршруту будет отправлено еще несколько контейнерных поездов, добавляет компания.

"Трансконтейнер" — российский интермодальный контейнерный оператор с крупнейшим в России парком контейнеров и фитинговых платформ на всей сети железных дорог стандарта 1520. Парк контейнеров составляет порядка 112 тысяч единиц вместимостью более 166 тысяч ДФЭ, фитинговых платформ – более 41 тысячи единиц. Компания владеет 37 железнодорожными терминалами в России, ещё тремя управляет в форме дочерних и совместных предприятий. Единственным акционером является группа компаний "Дело".