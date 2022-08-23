МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, позволяющее предоставлять компаниям, которые возьмут на работу всех безработных граждан до 30 лет, господдержку в виде субсидий, сообщается на сайте правительства. Мишустин создал правкомиссию по ликвидации лесных пожаров

"Принято решение расширить программу субсидирования найма, распространив её на всех безработных граждан до 30 лет. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что раньше господдержка была рассчитана только на отдельные категории граждан до 30 лет: выпускники колледжей и вузов без опыта работы, молодые люди без среднего профессионального или высшего образования, инвалиды, дети-сироты, родители несовершеннолетних детей. Теперь же программа будет охватывать всю молодёжь, которая ищет работу.

"Этим же постановлением исключается требование о регистрации в качестве безработных для тех граждан, кто в 2022 году был переведён на постоянную работу к другому работодателю, но оказался под риском увольнения, в том числе отправлен в неоплачиваемый отпуск, переведён на неполный рабочий день", — уточняется в сообщении.

Добавляется, что субсидия, как и прежде, будет равна трём минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных.