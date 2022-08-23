Мишустин подписал постановление о господдержке компаний, принявших безработных до 30 лет
МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, позволяющее предоставлять компаниям, которые возьмут на работу всех безработных граждан до 30 лет, господдержку в виде субсидий, сообщается на сайте правительства.
"Принято решение расширить программу субсидирования найма, распространив её на всех безработных граждан до 30 лет. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.
Отмечается, что раньше господдержка была рассчитана только на отдельные категории граждан до 30 лет: выпускники колледжей и вузов без опыта работы, молодые люди без среднего профессионального или высшего образования, инвалиды, дети-сироты, родители несовершеннолетних детей. Теперь же программа будет охватывать всю молодёжь, которая ищет работу.
"Этим же постановлением исключается требование о регистрации в качестве безработных для тех граждан, кто в 2022 году был переведён на постоянную работу к другому работодателю, но оказался под риском увольнения, в том числе отправлен в неоплачиваемый отпуск, переведён на неполный рабочий день", — уточняется в сообщении.
Добавляется, что субсидия, как и прежде, будет равна трём минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных.
https://1prime.ru/business/20220823/837859678.html