МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил заявление американской Google LLC, требовавшей запретить совершать действия по реализации ее зарегистрированных в России товарных знаков Google Play и G Pay, следует из опубликованного определения суда. Суд отложил на октябрь спор Google с ФАС

Данные обеспечительные меры Google просил принять в деле по его иску к ООО "Независимая экспертная организация "Пакс", в котором истец требует признать недостоверными рыночные стоимости товарных знаков, указанные в отчетах ответчика об их оценке. Третьими лицами к делу привлечены несколько судебных приставов-исполнителей, московское подразделение Федеральной службы судебных приставов, а также компании Google Ireland Limited и ООО "Гугл".

Суд не нашел оснований для принятия обеспечительных мер. "Материалами дела не подтверждается, что в случае непринятия обеспечительных мер истцу может быть причинен значительный ущерб или станет невозможным исполнение судебного акта", — говорится в определении. Также отмечается, что "истцом не представлено доказательств того, что при принятии предложенных им обеспечительных мер будет сохранен баланс интересов сторон, а также не нарушены права третьих лиц".

В связи с чем экспертная организация проводила оценку товарных знаков американской компании, в материалах суда пока не поясняется.

По данным Роспатента, товарный знак G Pay был зарегистрирован в России в 2020 году с приоритетом от 2019 года для одного класса товаров, включающего, в частности, программное обеспечения для проведения электронных платежей, и одного класса услуг, включающего услуги электронных платежей и т.п.

Бренд Google Play был оформлен в 2021 году с приоритетом от 2020 года. Он действует для того же класса товаров, что и G Pay, и класса услуг, включающего услуги в области интерактивной розничной продажи цифрового контента, программного обеспечения для компьютеров, компьютерных игр, звукозаписей, визуальных материалов, аудиовизуальных материалов, электронных публикаций, книг, фильмов и музыки.

Все имущество ООО "Гугл", российского подразделения Google, арестовано в рамках многочисленных судебных разбирательств.