МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не получала ходатайств по объявленным во вторник сделкам между VK, Сбербанком и "Яндексом", включая сервис Delivery Club, заявили в пресс-службе ведомства. VK выходит из состава участников совместного со "Сбером" "О2О Холдинга"

Ранее VK объявила о выходе из совместного со Сбербанком "О2О Холдинга", получая 100% в сервисе доставки еды Delivery Club. Компания планирует до конца года закрыть и эту сделку, и обменять полученный сервис на принадлежащие "Яндексу" "Новости" и "Дзен". Сторонам еще предстоит получить регуляторные одобрения.

"До настоящего момента указанные ходатайства не поступали в ФАС России. В случае их поступления в установленном порядке, служба оценит влияние сделки на рынок", — отметили в ФАС.