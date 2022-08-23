МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. "Яндекс.Маркет" планирует развивать собственные торговые марки электроники и бытовой техники, для этого была подана заявка на регистрацию двух новых торговых знаков, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. "Яндекс" откажется от новостного агрегатора и начнет развивать Ya.ru

"Яндекс.Маркет" подал заявку на регистрацию двух товарных знаков — Tuvio и Vionic. Их регистрация действительно связана с планами по развитию собственных торговых марок электроники и бытовой техники. В будущем под этими брендами может появиться широкий круг товаров, например, холодильники, стиральные машины и чайники", — говорится в сообщении.

Согласно данным на сайте Роспатента, "Яндекс" подал заявку на регистрацию товарного знака Tuvio 18 августа, а Vionic — 28 июля. Согласно описанию, бренды можно будет использовать для продажи бытовой техники, в том числе кофемашин, холодильников, микроволновок, плит, электрочайников, а также роботов-пылесосов.

На прошлой неделе пресс-служба компании сообщила, что "Яндекс.Маркет" начал выпускать детские товары под собственной торговой маркой Junion, в планах также расширять ассортимент. При этом в конце марта маркетплейс выпустил под собственным брендом Commo зарядные устройства. В планах было в дальнейшем представить на площадке и другие аксессуары для телефонов.