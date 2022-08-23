МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) зарегистрировала авиакомпанию-оператора беспилотников, первые коммерческие полеты дронов планируется совершить в 2023 году в труднодоступных регионах севера и востока России и в Арктической зоне, говорится в релизе ГТЛК. Минобороны подписало контракты на поставку беспилотников

"Зарегистрирована авиакомпания-оператор беспилотников ООО "Беспилотные авиационные системы", о создании которой было объявлено в июне", — говорится в сообщении.

В ходе ПМЭФ-2022 состоялось подписание меморандума о стратегическом партнерстве между ГТЛК и Фондом поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ). В рамках соглашения стороны договорились о создании совместного предприятия ООО "Беспилотные авиационные системы" (БАС). Планируется, что компания будет оказывать как услуги по аэрофотосъемке и мониторингу объектов, так и по перевозке грузов авиационным беспилотным транспортом.

Первые коммерческие полеты дронов под управлением БАС планируется совершить в 2023 году. В качестве тестовой зоны рассматриваются труднодоступные регионы севера и востока России, Арктическая зона. До 2027 года флот оператора будет состоять из 400 летательных аппаратов.

"Мы видим БАС в качестве локомотива рынка беспилотной авиации в России, центра компетенций и предоставления услуг, инициатора развития инфраструктуры, совершенствования нормативной и технической базы", — сказал гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих.

"Новый логистический оператор существенно улучшит транспортировку грузов в труднодоступные районы: деревни, села, куда сейчас в лучшем случае раз в неделю приезжает машина. Фактически мы получим быстрый и неограниченный доступ в любую точку нашей страны. Доставка для людей и компаний станет быстрее. Задача Фонда — обеспечить межотраслевое взаимодействие, подключить бизнес и обеспечить выполнение проекта на стратегическом уровне", — отметил со своей стороны гендиректор Фонда поддержки проектов НТИ Вадим Медведев.