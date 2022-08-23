МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Сделка "Яндекса" и VK позволит каждой компании реализовать свои интересы, команда "Яндекса" будет разрабатывать новые продукты, пойдет дальше, ВКонтакте — расширять свою аудиторию, при этом пользователи не заметят смену владельцев привычных им сервисов, считает замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов. VK выходит из состава участников совместного со "Сбером" "О2О Холдинга"

Ранее во вторник компании VK и "Яндекс" подписали документы о сделке, согласно которой VK станет собственником контентных платформ "Дзен" и "Новости" и передаст "Яндексу" сервис Delivery Club. Таким образом, VK получит права на технологии и товарные знаки сервисов "Дзен" и "Новости", которые после закрытия сделки станут доступны на портале dzen.ru, где также будут размещены другие сервисы и поисковая строка "Яндекса".

"Я думаю, что пользователи не заметят смену владельца у привычных им сервисов, включая "Яндекс Новости", — сказал Абрамов РИА Новости.

По его мнению, каждая компания получит выгоду от этого соглашения.

"Здесь VK расширяет аудиторию и свою сферу воздействия. На фоне ухода западных соцсетей появляются новые возможности? и здесь компании борются за рынок", — отметил он.

В свою очередь "Яндекс" "получает средства на развитие своих технологий в другой сфере", полагает Абрамов.

По мнению законодателя, команда "Яндекс" пойдет дальше, поскольку исчерпала свои возможности в существующих направлениях деятельности, при этом VK адаптирует уже существующие продукты.

"Ждем от "Яндекса" новых прорывов, потому что они получат (на это) средства, а VK расширяет свою деятельность", — заключил Абрамов.