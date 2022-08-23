Сенатор Абрамов: сделка позволит "Яндексу" создать новые продукты, VK — расширять аудиторию
МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Сделка "Яндекса" и VK позволит каждой компании реализовать свои интересы, команда "Яндекса" будет разрабатывать новые продукты, пойдет дальше, ВКонтакте — расширять свою аудиторию, при этом пользователи не заметят смену владельцев привычных им сервисов, считает замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов.
Ранее во вторник компании VK и "Яндекс" подписали документы о сделке, согласно которой VK станет собственником контентных платформ "Дзен" и "Новости" и передаст "Яндексу" сервис Delivery Club. Таким образом, VK получит права на технологии и товарные знаки сервисов "Дзен" и "Новости", которые после закрытия сделки станут доступны на портале dzen.ru, где также будут размещены другие сервисы и поисковая строка "Яндекса".
"Я думаю, что пользователи не заметят смену владельца у привычных им сервисов, включая "Яндекс Новости", — сказал Абрамов РИА Новости.
По его мнению, каждая компания получит выгоду от этого соглашения.
"Здесь VK расширяет аудиторию и свою сферу воздействия. На фоне ухода западных соцсетей появляются новые возможности? и здесь компании борются за рынок", — отметил он.
В свою очередь "Яндекс" "получает средства на развитие своих технологий в другой сфере", полагает Абрамов.
По мнению законодателя, команда "Яндекс" пойдет дальше, поскольку исчерпала свои возможности в существующих направлениях деятельности, при этом VK адаптирует уже существующие продукты.
"Ждем от "Яндекса" новых прорывов, потому что они получат (на это) средства, а VK расширяет свою деятельность", — заключил Абрамов.
https://1prime.ru/business/20220823/837862417.html