МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. ВЭБ в нынешних условиях не планирует размещать облигационные займы на огромные суммы, заявил председатель госкорпорации Игорь Шувалов на встрече с президентом России Владимиром Путиным. ВЭБ перешел на работу исключительно в рублях и валютах дружественных стран

"Мы испытывали определённые затруднения с рынком капитала и думали, что эти сложности будут достаточно длительными. Но должен Вам доложить, Владимир Владимирович, что нам за последнее время удалось разместить на российском рынке на хороших условиях облигационных займов в размере 60 миллиардов рублей", — рассказал он.

Шувалов назвал это хорошим тестом для того, чтобы посмотреть, насколько ВЭБ сможет работать в рублевой зоне. "Это мы рассматриваем как успех. Конечно же, аккуратно к этому относимся. Мы не будем сейчас, в это время, размещать облигационные займы на огромные суммы, будем размещаться только под те проекты, которые требуют ликвидности", — рассказал он.

При этом глава ВЭБа добавил, что с ликвидностью помогает министерство финансов. "Так что здесь у нас есть как возможность занимать на рынке у коммерческих банков – коммерческие банки к нам относятся как к благонадёжному партнёру, так и размещать в пользу корпоративных клиентов облигации", — заключил он.